Im Rahmen eines Interviews zu seiner achtteiligen TV-Serie Taboo sprach Tom Hardy über einige seiner anstrengendsten Dreharbeiten: Mad Max Fury Road und Dark Knight Rises, die sich jeweils unterschiedlich auf ihn auswirkten.

Für Schauspieler sind nicht alle Dreharbeiten ein Zuckerschlecken. Manche verlangen enorme phsysische Anstrengungen, manche sind mental belastend und bei manchen kommt es nicht selten zum Streit mit Kollegen. Wer erinnert sich nicht an Christian Bales Ausraster am Set von McGs Terminator: Die Erlösung? Tom Hardy hat alles schon erlebt, wie er in einem Interview zugibt.

Streit mit Charlize Theron

Es war bereits bekannt, dass die beschwerlichen Dreharbeiten zu George Millers Mad Max: Fury Road zu Spannungen innerhalb des Teams führten. Ganz besonders Imperator Furiosa Charlize Theron und Tom Hardy, der den schweigsamen Mad Max verkörperte, sollen sich in die Haare gekriegt haben. So meinte Theron einst in einem Interview: "Vielleicht lag es am Film, dass wir so schlecht miteinander auskamen, und daran, dass auch die Charaktere miteinander im Clinch lagen. Wenn wir Kameraden hätten sein müssen, wäre der Film zehn mal schlechter geworden."

Für Hardy war das Ganze aber weniger dramatisch, als es den Anschein machte. "Es gab kein Kriegsbeil zu begraben zwischen uns beiden", bekräftigt er. "Ich habe Charlize Theron immer für eine der besten Schauspielerinnen der Welt und ein Megatalent gehalten - und das denke ich noch immer von ihr. Ich finde sie brilliant und ich würde mich freuen, noch einmal mit ihr zu arbeiten (vielleicht in Mad Max: The Wasteland?). Also gibt es kein Kriegsbeil zu begraben, in welcher Form auch immer."

Bane forderte seinen Tribut

Ironisch klingt dagegen das, was ihm bei den Dreharbeiten zu Christopher Nolans The Dark Knight Rises passiert ist. In der Comicwelt ist der muskulöse Bane dafür bekannt, Batman das Rückgrat gebrochen zu haben. Hardys Rückgrat brach der Hüne zwar nicht, dafür verlangte die intensive Vorbereitung auf die enorm physische Rolle ihren Tribut.

"Ich denke, man muss für jede Form der physischen Wandlung einen Preis zahlen", so Hardy. "Es war in Ordnung, als ich jünger war, mich einem solchen Zwang zu unterwerfen, aber ich denke, je mehr man sich der 40 nähert, desto mehr muss man mit Bedacht an so ein rasantes Training herangehen. Enorm an Gewicht zuzunehmen und sich physisch zu betätigen, während man keine Zeit für das Training hat, weil man filmen muss - dein Körper bewegt sich in zwei Richtungen zur gleichen Zeit. Und nach den Dreharbeiten ist man müde und muss sich vielleicht erneut körperlich verändern und für den nächsten Film wieder die normale Statur annehmen. Von einem Extrem ins andere zu gleiten hat seinen Preis. Ich habe meinen Körper nicht kaputt gemacht, aber ich hab mehr Schmerzen als früher. Natürlich bin ich weniger extrem darin als etwa Christian Bale (Batmandarsteller der Nolan-Ära, dessen enorme Wandlung in The Machinist und American Psycho gut sehen ist), aber selbst bei dem, was ich getan habe, gibt es hier und da Gelenke, die knacken, was sie nicht tun sollten, wisst ihr. Und meine Kinder zu tragen ist schwieriger als es mal war, aber sagt ihnen das nicht."

Taboo

In Taboo, der achtteiligen Miniserie von Produzent Ridley Scott und BBC One kehrt James Keziah Denaley (Tom Hardy) nach Jahren der Weltwanderung 1814 nach London zurück. Dabei dachten seine Familie und Freunde, dass er verstorben sei. Doch er ist zurückgekehrt, um seinen Anspruch auf das Transportunternehmen seines Vaters geltend zu machen. Das wird nicht gern gesehen und so kommt es zu einem erbitterten Streit, auch gegen zwei Nationen und die East India Company.

Ein Deutschlandstart ist derzeit keiner bekannt.