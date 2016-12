2 0

Der kassenträchtigste Star des Jahres? Falsch, es ist nicht Robert Downey Jr. - und es ist auch kein Mann.

Zwei Dinge sagt uns diese Top-Liste von Forbes: Erstens, dass das Superhelden-Subgenre noch immer quicklebendig ist, obwohl allerorts bereits der Abgesang auf dieses Genre angestimmt wird, und zweitens, dass der Gehaltsscheck nicht allzu viel über die filmtragenden Starqualitäten eines Schauspielers auszusagen hat.

Alle lieben Scarlett

Denn weder führt der übliche Verdächtige Robert Downey Jr. die Liste an, noch ist es Hollywoods Darling Jennifer Lawrence. Stattdessen sieht die Liste so aus (in Dollar und nur die Einnahmen aus Nordamerika gezählt):

Scarlett Johansson, 1,2 Mrd. Chris Evans, 1,15 Mrd. Robert Downey Jr., 1,15 Mrd. Margot Robbie, 1,1 Mrd. Amy Adams, 1,04 Mrd. Ben Affleck, 1,02 Mrd. Henry Cavill, 870 Mio. Ryan Reynolds, 820 Mio. Felicity Jones, 805 Mio. Will Smith, 775 Mio.

Jennifer Lawrence, die meist verdienende Schauspielerin Hollywoods mit 46 Millionen Dollar ist gar nicht erst in der Liste vertreten. Johansson, die "nur" den dritten Platz mit 25 Millionen Dollar unter den meist verdienenden Schauspielerinnen Hollywoods einnimmt, führt dagegen die Liste mit einem kleinen Vorsprung vor den Zweit- und Drittplatzierten Chris Evans und Robert Downey Jr mit jeweils 1,15 Milliarden Dollar an.

Gerade mal eine einzige Darstellerin aus der Liste hat noch in keinem Superheldenstreifen mitgemacht - Rogue-One-Star Felicity Jones. Der Rest ist aufgeteilt in das Marvel- und DC-Lager. Doch Johanssons Erfolg beruht noch auf einer anderen Sparte: Zwei ihrer vier Filme in diesem Jahr sind Animationsfilme, denen sie ihre Stimme geliehen hat - Disneys The Jungle Book, wie sie Kaa ihre Stimme lieh und Sing, wo sie Ash vertonte. The Jungle Book spielte weltweit knapp eine Milliarde ein, während es bei Marvel's The First Avenger: Civil War satte 1,15 Milliarde Dollar an weltweiten Einnahmen waren.

Und es sieht nicht danach aus, als würde Johansson 2017 auf die Bremse treten. Neben dem Quasi-Hit Ghost in the Shell wird sie in Isle of Dogs, dem Sequel zu The Grand Budapest Hotel von Regisseur Wes Anderson mitspielen.

Was denkt ihr? Hättet ihr gedacht, dass es Johansson sein würde oder hättet ihr auf jemand anderes getippt?

Aktuellstes Video zu Stars & Sternchen