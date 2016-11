2 0

Ist er ein Disney-Feind? Das könnte man fast meinen, denn in einem Interview hat Schauspieler Michael Shannon verraten, dass er weder an Rollen in Marvel- noch in Star-Wars-Filmen interessiert sei.

Michael Shannon dürfte mit zu den meist beschäftigten, jedoch gleichzeitig auch meist unterschätzten Darstellern der heutigen Zeit zählen. Dieses Jahr wird er insgesamt in zehn Filmen zu sehen sein, demnächst in Jeff Nichols' Loving und Tom Fords Nocturnal Animals. Und obwohl man ihm unterstellen könnte, einen auf Nicolas Cage zu machen, hat er doch hohe Ansprüche, was seine Filmauswahl betrifft, wie er in einem Gespräch erklärte.

Blockbuster? Nein, Danke!

Besonders was Blockbuster beträfe, sei er sehr wählerisch. "Nein, danach suche ich nicht", so Shannon auf die Frage, ob er sich für große Filme wie Star Wars und von Marvel interessiert. "Sie haben mich vor kurzem wegen irgendwelcher Fortsetzungen angerufen - ich sage nicht, welche - aber irgendeine Version eines Films, der bereits unzählige Male verfilmt wurde (Spider-Man: Homecoming etwa?) Sie wollten mir viel Geld dafür geben, aber ich habe abgelehnt. Ich mache auch große Filme. Aber mir muss der Gedanke kommen, dass es sich dabei um eine interessante Geschichte handelt. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich es nicht machen. Dann mache ich es auch nicht."

Wenn man sich überlegt, dass kaum ein Darsteller ablehnen würde, wenn die Verantwortlichen der Star-Wars- und Marvel-Filme anrufen, ist Shannons Standpunkt ziemlich bemerkenswert.

In einem Superheldenstreifen hat er aber doch mitgespielt - Zack Snyders Man of Steel von 2013. Darin verkörperte er General Zod, Supermans Widersacher. Und ganz im Gegensatz zu Snyders Nachfolgefilm Batman v Superman: Dawn of Justice, muss er Man of Steel offenbar sehr interessant gefunden haben, denn bei ersterem ist er nach eigenen Angaben eingeschlafen.

