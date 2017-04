2 0

Wie bereits angekündigt ist der erste Teaser-Trailer zu Rian Johnsons Star Wars: Episode VIII - Der letzte Jedi just veröffentlicht worden. Und Fans dürfen sich entzückt winden.

Kaum hat der Teaser-Trailer begonnen, vernimmt der geneigte Fan die Stimme von Mark Hamill als Luke Skywalker: "Breathe. Just breathe. Now… reach out. What do you see?" Damit hat er mehr Dialoge als noch in Star Wars: Episode VII -Das Erwachen der Macht. Und am Ende des Teasers sagt Skywalker noch etwas Essenzielles: "I only know one truth: it’s time for the Jedi to end."

Was genau er damit meint, das dürfte für viel Diskussion unter den Fans sorgen. Aber bis dahin genießt den allerersten Teaser-Trailer:

Voraussichtlicher Kinostart für Regisseur Rian Johnsons Star Wars: Episode VIII - Der letzte Jedi ist der 15. Dezember 2017. Neben Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Mark Hamill, Laura Dern und Oscar Isaac spielen auch Carrie Fisher, Billie Lourd, Gwendoline Christie, Domhnall Gleeson, Andy Serkis, Warwick Davis und Benicio Del Toro mit.