In einem Gespräch kamen Produzentin Kathleen Kennedy, Regisseur Gareth Edwards und Hauptdarstellerin Felicity Jones auf den Fokus auf weibliche Protagonisten zu sprechen. Für Kennedy steht fest, das männliche Publikum muss sich an weibliche Haupfiguren gewöhnen.

Disney macht keinen Hehl daraus, dass die neue Star Wars-Trilogie ganz im Zeichen der weiblichen Darsteller steht. In J.J. Abrams' Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht war Daisy Ridley als Rey der Mittelpunkt der Geschichte. Im ersten Spin-off Rogue One - A Star Wars Story von Regisseur Gareth Edwards wird es Felicity Jones als Jyn Erso sein, die gemeinsam mit ihrer Rebellentruppe die Pläne zum Todesstern stehlen soll. Und auch Rian Johnsons Star Wars: Episode VIII soll starke Frauen in den Vordergrund stellen. Im Gegensatz zum All-Female-Reboot-Totalflop Ghostbusters werden den weiblichen Charakteren in den Star Wars-Filmen starke männliche Charaktere zur Seite gestellt - vielleicht mit ein Grund, warum sich das männliche Publikum noch nicht lautstark zu Wor gemeldet hat.

Keine Verpflichtung gegenüber dem männlichen Publikum

Aber selbst wenn dem so wäre, würde Produzentin Kathleen Kennedy womöglich bloß mit den Achseln zucken und weiter auf Kurs bleiben. Denn ihrer Meinung nach hatten die männlichen Charaktere bereits ihre Zeit gehabt, nun sei die Zeit der starken Frauen angebrochen.

"Ich habe eine Verantwortung dem Unternehmen gegenüber, mit dem ich zusammenarbeite", so Kennedy. "Ich denke nicht, dass ich die Verantwortung trage, in irgendeiner Form etwas liefern zu müssen. Ich würde niemals sagen, 'Nun, das ist ein Franchise, das jahrelang in erster Linie für Männer produziert wurde und daher schulde ich den Männern etwas.'"

Für Felicity Jones war es in erster Linie wichtig, dass man ihre Figur der Jyn Erso als Person wahrnimmt, egal ob man männlich oder weiblich ist.

"Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung ist die Geschichte eines jungen Mannes, der in einer ruhigen Umgebung aufwuchs und davon träumte, in den Krieg zu ziehen", erklärt Regisseur Edwards die Absicht hinter Rogue One. "Was wenn wir eine Geschichte über eine junge Frau haben, die im Krieg aufgewachsen ist und davon träumt, in ein friedliches Zuhause zu ziehen?"

Was meint ihr? Ist das der richtige Weg für die Saga oder doch wie manche Kritiker meinen, das Ergebnis politischer Korrektheit?

Rogue One - A Star Wars Story startet hierzulande am 16. Dezember 2016 in den Kinos. Der Kartenvorverkauf läuft seit dieser Woche.

