Ihr wollt in Weihnachtsstimmung kommen? Nur leider fehlt etwas? Richtig, es fehlt "Stille Nacht, Heilige Nacht" mit Chewbaccas lieblicher Stimme!

Wer kennt nicht das infame Star Wars Holiday Special, in dem die Hauptdarsteller Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher und die anderen Darsteller der originalen Trilogie dazu genötigt wurden, sich für ein derbe schlechtes Weihnachts-Event auf CBS missbrauchen zu lassen.

Darum handelt es sich hierbei glücklicherweise nicht, stattdessen hat How It Should Have Ended eine herrliche Version des Weihnachtsklassikers "Stille Nacht, Heilige Nacht" mit Chewbacca zusammengeschnitten. Wer aber lieber das grauenvolle Holiday Special sehen möchte,das gibt es ebenfalls komplett auf Youtube.