Hier ist er endlich, der allererste Trailer zu Regisseur Jon Watts Spider-Man: Homecoming.

Es ist die Rückkehr der Spinne in doppelter Hinsicht: Eine Rückkehr nach dem abrupten Ende von Marc Webbs Amazing-Franchise bei Sony Pictures mit Andrew Garfield in der Rolle von Peter Parker / Spider-Man. Und vor allen Dingen eine Rückkehr in den Schoß von Marvel.

Und das feiert Regisseur Jon Watts gebührend: mit einem Coming-of-Age-High-School-Film, in dem zufällig auch Spider-Man dabei ist. Und wie das aussieht, zeigt der allererste Trailer zu Spider-Man: Homecoming.

Ein Fest für Marvel-Fans

Das Jahr 2017 wird für Marvel-Fans definitiv wieder ein Fest mit Guardians of the Galaxy Vol. 2, Thor: Ragnarok und Spider-Man: Homecoming.

Neben Tom Holland als Spider-Man / Peter Parker, Marisa Tomei als Tante May, Donald Glover, Zendaya, Martin Starr, Laura Harrier, Kenneth Choi, Michael Barbieri, Logan Marshall-Green und Tony Revolori spielen auch Robert Downey Jr. als Iron Man / Tony Stark und Michael Keaton als Vulture mit.

Marvel Studios' Spider-Man-Reboot von Regisseur Jon Watts startet voraussichtlich am 28. Juli 2017 in den Kinos.

Und hier der US-Trailer, der nochmal andere Ausschnitte zeigt: