1 0

Andrew Garfield sprach während der Teen Choice Awards über den Trailer zum neuen Spider-Man: Homecoming.

Sony Pictures hat vor wenigen Tagen den allerersten Trailer zu Regisseur Jon Watts' Spider-Man: Homecoming veröffentlicht. Da stellt sich natürlich die Frage, wie es derjenige aufnimmt, dessen Karriere als Spinne so abrupt beendet wurde - Andrew Garfield.

"Ich freue mich darauf, den Film zu sehen"

"Ich habe den Trailer gesehen und er sieht großartig aus", sagte Garfield auf dem roten Teppich der Teen Choice Awards in Los Angeles. "Der Film sieht großartig aus. Ich freue mich schon darauf, ihn zu sehen und kann es kaum erwarten."

Schon in der Vergangenheit äußerte sich Garfield wohlwollend und teilte mit, dass er sich freue, endlich wieder ein einfacher Fan sein zu dürfen. "Es ist wunderbar, gerade weil Tom Holland so ein wirklich, wirklich guter Schauspieler ist. Er war in diesem Film The Impossible und er war darin so unglaublich kraftvoll, einfühlsam, einfach ein wunderbarer junger Schauspieler."

Neben Tom Holland als Spider-Man / Peter Parker, Marisa Tomei als Tante May, Donald Glover, Zendaya, Martin Starr, Laura Harrier, Kenneth Choi, Michael Barbieri, Logan Marshall-Green und Tony Revolori spielen auch Robert Downey Jr. als Iron Man / Tony Stark und Michael Keaton als Vulture mit.

Marvel Studios' Spider-Man-Reboot von Regisseur Jon Watts startet voraussichtlich am 28. Juli 2017 in den Kinos.