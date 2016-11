0 0

Drei Jahre nach seinem großen Erfolg The Wolf of Wall Street kommt nun der neue Film von Regisseur Martin Scorsese in die Kinos. Und der erste Trailer zu Silence sieht einfach nur atemberaubend aus.

Mit Ausnahme von Hugo Cabret hat Regisseur Martin Scorsese seit 2002 praktisch nur noch Leonardo-Di-Caprio-Filme inszeniert. Und diese fruchtbare Kollaboration hat ihm durchaus Glück beschert, denn mit Ausnahme von Shutter Island wurden seine Filme seither immer in der Kategorie Bester Film für den Oscar nominiert. Nun ist es mal wieder soweit, könnte man meinen, wenn man den Trailer zu seinem neuen Film, ohne DiCaprio, ansieht.

Romanverfilmung mit Startschwierigkeiten

Dabei hat es lange gedauert, bis Scorseses Verfilmung von Shūsaku Endōs Roman Chinmoku geklappt hat. Bereits 2009 wollte er den Roman verfilmen, damals waren noch Daniel Day-Lewis, Benicio del Toro und Gael Garcia Bernal im Gespräch für Rollen. Seither hat Scorsese ganze drei Filme gedreht: Shutter Island, Hugo Cabret und The Wolf of Wall Street. Für Scorsese, der einmal aussagte, dass mit dem Alter auch die Frage nach einem höheren Sinn im Leben aufkomme, blieb Silence immer eine Leidenschaft, die sich nun endlich manifestiert hat.

Synopsis

In Silence machen sich die portugiesischen Jesuiten Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) und Francisco Garrpe (Adam Driver) 1639 auf nach Japan in der Edo-Zeit unter dem Tokugawa-Shogunat, um ihren Lehrmeister Cristóvão Ferreira (Liam Neeson) zu suchen, der angeblich Apostasie begangen haben soll. Eine gefährliche Mission, denn es war auch die Zeit der Kakure Kirishitan, so wurden die Mitglieder des katholischen Glaubens bezeichnet, die nach der niedergeschlagenen Shimabara-Rebellion unter dem Katholiken Amakusa Shiro ihren verbotenen Glauben verbergen mussten, wodurch dieser teilweise stark verfälscht und zu einer Art Kult wurde. Praktizierenden Christen drohte der Tod - und das galt auch für Missionare.

Vergleiche mit Roland Joffès Mission von 1986 dürften durchaus gezogen werden.

Deutscher Kinostart ist der 2. März 2017.