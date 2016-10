3 0

Da ist er nun, der zweite offizielle Trailer zu Regisseur Gareth Edwards' Rogue One - A Star Wars Story. Und der verspricht einen Film, der nicht unbedingt der gefürchteten Disney-Ausmelk-Strategie entsprechen dürfte. Und mit Darth Vader ist auch einer der kultigsten Leinwand-Bösewichte aller Zeiten zu erblicken!

Zum ersten Mal ist auch Mads Mikkelsen als Jyn Ersos (Felicity Jones) Vatere Galen Erso zu sehen, der Mann, der dem Imperium mehr oder weniger zum Bau des ersten Todessterns verhalf. Und ebenfalls zum ersten Mal fällt das der Begriff und Titel des Films Rogue One. Da ist der erste Blick auf Darth Vader nur die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ein Trailer, der tatsächlich verspricht, was Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht nicht liefern konnte - etwas Neues im Star Wars Universum. Fantastisch!

Ein Gänsehaut-Trailer, der den Kinostart von Rogue One: A Star Wars Story am 16. Dezember 2016 nur noch ferner erscheinen ist. Can't wait!

Aktuellstes Video zu Rogue One: A Star Wars Story