Auch wenn George Lucas selbst nicht mehr in der Lage war, einen guten Star-Wars-Film zu inszenieren, trägt sein Urteil noch immer viel Gewicht. Und offenbar fiel jenes bei Rogue One - A Star Wars Story sehr positiv aus.

Wer erinnert sich nicht an George Lucas' epischen Rant bezüglich Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht? So bezeichnete er in einem Interview mit Charlie Rose Disney tatsächlich als eine Gruppe Mädchenhändler, die sein Star-Wars-Franchise quasi zur Prostitution gezwungen hätten. Glücklich klingt anders. Offenbar war Lucas alles andere als angetan von J.J. Abrams' Episode VII.

Lucas is amused

Ganz anders dagegen nun seine Reaktion auf Gareth Edwards Rogue One - A Star Wars Story, dem ersten Spin-off des Star-Wars-Universums.

"Vor zwei Tagen konnten wir George Lucas den Film zeigen", so Regisseur Edwards. "Dann hatten wir ein Telefongespräch und ich konnte gestern mit ihm sprechen. Ich möchte jetzt nicht für ihn sprechen, aber ich kann ehrlich sagen, dass ich jetzt glücklich sterben kann. Er hat den Film wirklich gemocht, das bedeutet mir viel. Und ich will niemandem zu nahe treten, aber das war die wichtigste Kritik für mich."

Na wenn das mal nicht ein gutes Zeichen für den Kinostart am 16. Dezember 2016 sein sollte.