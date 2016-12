3 0

Am vergangenen Wochenende fand die Weltpremiere von Gareth Edwards' Rogue One - A Star Wars Story in Los Angeles statt. Und die ersten Reaktionen danach klingen absolut positiv.

Nur noch wenige Tage bis zum Kinostart von Rogue One - A Star Wars Story. Die Erwartungen sind extrem hoch, vor allem nach dem doch eher für viele enttäuschenden Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht von J.J. Abrams.

Und so wie es aussieht, können sich Star-Wars-Fans auf ein spektakuläres Abenteuer mit Action, Humor und Herz gefasst machen, die ersten Reaktionen nach der Weltpremiere in Los Angeles sind mehr als positiv. eine gute Nachricht, nachdem die Nachdrehs und das Umschreiben des Drehbuchs noch für Besorgnis sorgten.

"Star-Wars-Fans werden glücklich sein"

"Holy Sith! Rogue One - A Star Wars Story ist unglaublich wunderbar. Keine Lüge. Es ist so gut wie Das Imperium schlägt zurück! Ein exzellentes Kapitel im Star-Wars-Universum!"

"Erste Rogue-One-Kritik. Es war einfach atemberaubend!!!! Superlustig und aufregend. Schließt nahtlos an Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung an."

"Star-Wars-Fans werden sehr glücklich sein mit Rogue One - A Star Wars Story. Der Film macht Spaß, ist actiongepackt und fühlt sich trotz der Nachdrehs nicht gestückelt an. Donnie Yen und K-2SO sind herausragend!"

"Heilige Scheiße, wie sehr ich Rogue One liebe. Es wird Tage brauchen, bis das Lächeln aus meinem Gesicht verschwunden ist. So viele Überraschungen und so viel Spaß. Freut euch darauf!"

"Rogue One: Die Story und die Ziele sind natürlich etwas unklar, aber das Ding sieht einfach nur hinreißend aus! Lasst das 'Warum' und empfangt das 'Wow' mit offenen Armen."

"Heilige Scheiße! Rogue One - A Star Wars Story ist spektakulär. Wenn ihr diesen Film nicht mehr als einmal seht, habt ihr im Leben versagt! Star Wars! Wow!!! Wow!!!"

"Felicity Jones ist perfekt als Actionheldin in einem Film voller Helden, und ich würde ihr jederzeit in Weltraumschlachten folgen."

"Rogue One - A Star Wars Story ist fantastisch! Unglaubliche Action, sowohl auf den Planeten wie auch im Weltraum. Und es sieht atemberaubend aus. Aber was noch wichtiger ist: es fühlt sich wie ein Star-Wars-Film an."

"Rogue One - A Star Wars Story war einfach atemberauend!"

Mit dabei in Regisseur Gareth Edwards' Star-Wars-Spin-off sind Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Jiang Wen, Forest Whitaker, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk und Riz Ahmed.

Star Wars - A Star Wars Story startet hierzulande am 16. Dezember 2016 in den Kinos.

