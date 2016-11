3 0

Wer es nicht so mit dem Sitzfleisch hat, darf sich nun bereits überlegen, welche gepolsterte Hose angezogen werden sollte, denn die Laufzeit von Rogue One - A Star Wars Story ist bekannt.

133 Minuten - das ist die Laufzeit von Rogue One - A Star Wars Story. Und damit ist der erste von mindestens drei Spin-offs nur rund zwei Minuten kürzer als J.J. Abrams' letztjähriger Film Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht.

Ticketvorverkauf hat begonnen

Wer sich nun bereits ein Ticket für eine Vorstellung gleich in der ersten Woche, womöglich direkt bei der Premiere sichern möchte, der Vorverkauf hat seit heute begonnen.

Mit dabei in Regisseur Gareth Edwards' Star-Wars-Spin-off sind Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Jiang Wen, Forest Whitaker, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk und Riz Ahmed.

Rogue One - A Star Wars Story startet hierzulande am 16. Dezember 2016 in den Kinos.