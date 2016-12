0 0

Der neue Trailer zum CGI-Film Resident Evil: Vendetta ist da - und er sieht fantastisch aus!

2017 wird definitiv ein gutes Jahr für Resident-Evil-Fans: Mit Resident Evil 7 kündigt sich ein neues Spiel an, das endlich wieder zurück zu den Horrorwurzeln zu gehen scheint, während mit Resident Evil 6: The Final Chapter hoffentlich wirklich der letzte Teil der Kinosaga in den Kinos startet. Und dann ist da noch Resident Evil: Vendetta, ein neuer CGI-Film. Und zu dem gibt es einen neuen Trailer:

Der Streifen basiert auf den Geschehnissen von Resident Evil 1, verfolgt aber eine eigene Handlung. Regie führt Takanori Tsujimoto, bekannt für seine Arbeit am Action-Film Bushido Man, das Drehbuch stammt von Manga-Autorr Makoto Fukami, bekannt für den beliebten Manga Psycho-Pass. Zudem wirken Takashi Shimizu (The Grudge) und Hiroyuki Kobayashi mit.

Erscheinen wird Resident Evil: Vendetta im Mai 2017 in Japan.