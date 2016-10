3 0

Im Rahmen der New York Comic Con gibt es auch einen speziellen Teaser-Trailer zu Resident Evil 6: The Final Chapter.

Vom 6. bis einschließlich 9. Oktober findet in New York die Comic Con statt. Und das bedeutet für Film- und Comic-Fans wieder eine Menge Infos, Stars und vor allem Trailer.

Und einen solchen Comic Con Teaser liefern auch die Macher von Resident Evil 6: The Final Chapter. Der zeigt nicht nur Alices finale Konfrontation mit der Umbrella-Corporation, sondern auch doch recht gutes Creature-Design und Szenen aus der gesamten bisherigen Reihe.

Der angeblich finale Film Resident Evil: The Final Chapter startet hierzulande am 2. Februar 2017 in den Kinos.