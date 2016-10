3 0

Zu Resident Evil 6: The Final Chapter sind sowohl ein japanischer wie auch ein International Trailer erschienen.

Ob es überhaupt das große Finale wird, hängt wahrscheinlich vom Einspielergebnis ab. Sollte sich Resident Evil 6: The Final Chapter als erfolgreich herausstellen, könnten Constantin Film International und Screen Gems auch ohne Regisseur Paul W. S. Anderson und Hauptdarstellerin Milla Jovovich weitermachen. Allerdings stehen die Zeichen gerade bei den neuesten Trailern auf Abschluss.

Neben Milla Jovovich als Alice spielen noch Ali Larter, Ruby Rose, Iain Glen, Shawn Roberts, William Levy, Eoin Macken, Rola, Joon-Gi Lee, Lee Raviv, Fraser James und Siobhan Hodgson mit.

Der angeblich finale Film der Resident Evil-Reihe Resident Evil: The Final Chapter startet hierzulande am 2. Februar 2017 in den Kinos.

Und hier noch der längere International Trailer 2, der vor wenigen Tagen erschienen ist: