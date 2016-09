Hier findet ihr alle 4 Trailer zu Red Dawn:

Exklusiver Filmclip: Die Versammlung wird gesprengt

Invasion: Nordkoreanische Truppen besetzen die USA. Doch schon bald regt sich der Widerstand. Wir präsentieren euch heute exklusiv einen Filmclip aus Red Dawn. Der Film startet am 27.12. in den deutschen Kinos.

Deutscher Trailer #2

Red Dawn erzählt von der Invasion einer US-Kleinstadt durch nordkoreanische Truppen. Eine Gruppe Patrioten will sich das nicht bieten lassen. Im Trailer seht ihr, was der Film zu bieten hat.

Deutscher Trailer #1

Neuverfilmung des US-amerikanischen Kriegsfilms von John Milius aus dem Jahr 1984 mit dem gleichen Titel.



Über Nacht landen nordkoreanische Invasoren in einer US-Kleinstadt und besetzen diese; die Bevölkerung wird interniert. Doch die Einwohner haben nicht vor, sich unterdrücken zu lassen. In bester USA-Helden-Manie verschanzen sich einige Patrioten in den umliegenden Wäldern und starten gezielte Guerilla-Aktionen, um die Freiheit und den Frieden in Amerika zu verteidigen.

US Trailer

