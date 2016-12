1 0

Zum Reboot der Power Rangers ist pünktlich an Heiligabend ein neuer International Trailer erschienen, der ein paar neue Ausschnitte zeigt.

Man kann von den Power Rangers halten, was man will - und vielleicht ist man ja sogar der Meinung, dass das Reboot so überflüssig wie das Reboot von Zurück in die Zukunft ist, immerhin ist Power Rangers ein Relikt der 90er-Trash-Kinderserien-Ära. Aber offenbar gibt es nicht wenige, die sich auf den Film freuen, und sei es nur aus purer Nostalgie.

Das sind die Darsteller

Mit dabei bei diesem Reboot sind Elizabeth Banks als Rita Repulsa, Bryan Cranston, der Zordon seine Stimme und wohl auch sein Konterfei leihen darf, Bill Hader, dessen Stimme Alpha 5 ziert, während für die Rollen der Rangers auf eher unbekannte Namen gesetzt wurde: Naomi Scott, Becky G., Ludi Lin, RJ Cyler und Dacre Montgomery werden ihre neuen Mächte dazu nutzen, den feindlichen Kreaturen eins überzubraten.

Regie führte Dean Israelite, der mit Power Rangers weder über- noch unterfordert sein dürfte, gab er sein Regiedebüt doch mit Project Almanac.

Deutscher Kinostart ist der 23. März 2017.