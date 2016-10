1 0

Der erste Trailer zu Power Rangers wurde just veröffentlicht und die Reaktionen sind gespalten. Die einen finden ihn super, die anderen sehen darin Nichts, was noch an die Power Rangers erinnert. Letzteres könnte daran liegen, dass die Macher genau das verhindern wollten, wie Max Landis indirekt bestätigt.

Der Sohn von Regisseur John Landis ist in Hollywood einer der gefeierten aufstrebenden, aber auch kontroversesten Drehbuchautoren. Und den Machern des Remakes/Reboots einer kunterbunten wie albernen 90er-Teenie-Serie waren seine Ideen wohl zu durchgeknallt, wie Landis in einem Tweet offenbarte:

"Ich habe einen kindischen, lustigen, albernen Retro-Teenie-Abenteuerfilm geschrieben. Sie haben mich gefeuert. Und um die fünf Autoren später wirkt es so, als hätten sie Chronicle gemacht."

Chronicle Rangers

Das besonders Lustige wie Interessante daran: Landis war auch der Drehbuchautor von Chronicle - Wozu bist du fähig. Grundsätzlich hätten die Produzenten, wenn sie denn wirklich so unzufrieden mit Landis' Fassung waren, ihm auch auftragen können, einfach Cronicle umzuschreiben.

Doch Landis' Stärken liegen nun mal darin, tief in die Charaktere zu blicken, indem er sie in derbe, unerwartete und dadurch humorvolle Situationen bringt. Etwas, was man an American Ultra genauso erkennen konnte wie an Mr. Right und Victor Frankenstein - Genie und Wahnsinn.

Und wer wenn nicht Landis wäre dazu geeignet gewesen, den kindischen wie albernen 90er-Power-Rangers ein Comeback zu verschaffen, das nicht versucht, der nächste Dark Knight zu sein?

Wie die Chronicle Rangers geworden sind, seht ihr ab dem 23. März 2017 in den Kinos.