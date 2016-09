2 0

Die letzten Informationen zu War for the Planet of the Apes sind schon eine Weile her. Nun hat 20th Century Fox eine offizielle Synopsis veröffentlicht.

Am 6. Oktober werden Regisseur Matt Reeves, Produzent Dylan Clark und die Hauptdarsteller von War for the Planet of the Apes in New York auf der Comic Con erwartet. Unter anderem spielen Andy Serkis, Woody Harrelson, Gabriel Chavarria, Steve Zahn, Judy Greer und Ty Olsson im dritten Teil der neuen Planet der Affen-Reihe mit.

Auf der Comic Con will 20th Century Fox zudem Szenen aus dem kommenden Film präsentieren, ein Glück für alle, die dabei sein können. Doch wer nicht persönlich dabei sein kann, darf nun zumindest erfahren, worum es im dritten Teil gehen wird.

Synopsis

"In War for the Planet of the Apes, dem dritten Kapitel des vielgelobten Blockbuster-Franchises, werden Caesar und seine Affen von einem skrupellosen Colonel (Woody Harrelson) und seinen Leuten in einen tödlichen Konflikt verwickelt. Nachdem die Affen zahllose Verluste zu beklagen haben, ringt Caesar mit seinen dunklen Instinkten und begibt sich auf einen mythischen Pfad, um seine Rasse zu rächen. Als sie sich endlich von Angesicht zu Angesicht gegenüber stehen, duellieren sich Caesar und der Colonel in einer epische Schlacht, die das Schicksal beider Rassen und die Zukunft des Planeten bestimmen wird."

Klingt doch spannend?

Kinostart von War for the Planet of the Apes ist der 3. August 2017.