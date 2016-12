2 0

Zu Planet der Affen: Survival (Originaltitel: War for the Planet of the Apes), dem dritten Teil der Planet der Affen-Trilogie ist nun der allererste Trailer erschienen.

Der erste Trailer zeigt es ganz deutlich: Die überlebenden Menschen haben nicht aus ihren Fehlern gelernt. Und wieder einmal eskaliert der Konflikt zwischen Mensch und Affe. Aber es sieht ganz danach aus, als hätten die Affen dieses Mal wieder menschliche Verbündete an ihrer Seite. Definitiv ein stimmiger Trailer, der Lust auf den Film macht.

Synopsis

"In War for the Planet of the Apes, dem dritten Kapitel des vielgelobten Blockbuster-Franchises, werden Caesar und seine Affen von einem skrupellosen Colonel (Woody Harrelson) und seinen Leuten in einen tödlichen Konflikt verwickelt. Nachdem die Affen zahllose Verluste zu beklagen haben, ringt Caesar mit seinen dunklen Instinkten und begibt sich auf einen mythischen Pfad, um seine Rasse zu rächen. Als sie sich endlich von Angesicht zu Angesicht gegenüber stehen, duellieren sich Caesar und der Colonel in einer epische Schlacht, die das Schicksal beider Rassen und die Zukunft des Planeten bestimmen wird."

Kinostart von War for the Planet of the Apes ist der 3. August 2017.

Und hier noch einmal der Trailer auf deutsch: