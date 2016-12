1 0

In einem Interview verriet Jon Bernthal, dass er Superhelden gar nicht leiden kann und erklärte sodann, wieso er dennoch den Punisher spielt.

Das Marvel-TV-Universum rund um die Defenders hatte bislang einen nicht minder erfolgreichen Run wie das Marvel Cinematic Universe, auch wenn es bei der letzten Netflix-Serie Luke Cage doch vergleichsweise viel Kritik gab. Diese Dellen könnten Marvel TV und Netflix im kommenden Jahr mit den Serien Iron Fist und vor allem mit Punisher ausbügeln. Letzterer entwickelte sich in der zweiten Staffel von Daredevil zu einem richtigen Fan-Favorite. Der Grund, warum er nun eine eigene Netflix-Serie erhält. Und das, obwohl Bernthal zugibt, Superhelden lächerlich zu finden.

Wie jetzt? Und wieso spielt er trotzdem einen?

Seine Begründung dürfte den Kennern der Materie aber direkt in den Sinn kommen, ohne dass sie erst lesen müssen, wie sie lautet:

"Wisst ihr, diese ganze Superhelden-Comicbücher-Sache ist eigentlich etwas, an dem ich null Interesse daran habe, teilzuhaben", gab Bernthal zu. "Die Kerle, die ich wirklich, wirklich respektiere, haben sich offenfar bewusst davon ferngehalten. Ich will damit nicht sagen, dass ich über allem stehe, sondern nur, dass es einfach nichts für mich ist. Aber dann habe ich diesen Charakter etwas näher kennengelernt: Er trägt keinen verdammten Umhang, er hat keine Superkräfte. Er ist einfach nur ein gequälter, wütender Vater und Ehemann, der in dieser unglaublich düsteren Welt voller Verlust und Qualen lebt. Frank Castle passt zu mir."

Findet ihr auch, dass der Punisher zu Jon Bernthal passt?