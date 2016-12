14 0

Welch großer Erfolgsdruck auf Doctor Strange-Regisseur Scott Derrrickson lastete, teilte er nun in einem Gespräch mit. Und er ist offenbar sehr froh darüber, dass er nicht derjenige sein wird, dem der erste richtig schlechte Marvel-Film "gelingt".

Doctor Strange, Marvel Studios' aktuellster Kinofilm konnte weltweit über 635 Millionen Dollar einspielen. Der Film von Regisseur Scott Derrickson heimste zudem gute Kritiken ein. So weit, so Marvel, möchte man meinen. Denn bislang ist noch kein Marvel-produzierter Film untergegangen, weder bei Kritikern noch an den Kinokassen.

Und gerade ist der Trailer zu James Gunns Guardians of the Galaxy Vol. 2 mit über 81 Millionen Klicks innerhalb der ersten 24 Stunden der zweiterfolgreichste Trailer aller Zeiten gleich hinter Disneys Die Schöne und das Biest. Das bedeutet, dass die Zeichen gut stehen für ein ebenso erfolgreiches Kinojahr 2017 mit Guardians of the Galaxy Vol. 2, Spider-Man: Homecoming und Thor: Ragnarok. Für Marvel Studios könnte es derzeit also nicht besser laufen.

Irgendwann hört die Glückssträhne auf

Derrickson hat seine Feuertaufe also bestanden. Doch das wird eines Tages enden, da sei er sich sicher. "Ich habe das Gefühl, dass irgendjemand eines Tages einen schlechten Marvel-Streifen machen wird, aber derjenige werde nicht ich sein", sagte er zu Marvel Studios' Präsidenten Kevin Feige bei der Premiere zu Doctor Strange.

Zuvor hatte er dermaßen Panik geschoben angesichts des bevorstehenden Kinostarts, dass er alle mit seiner Nervosität ansteckte. "Marvel Studios hat noch nie einen wirklich schlechten Film gemacht. Das ist unser 14. Film, davon 13 Filme mit guten Kritiken, 13 finanzielle Hits hintereinander. Niemandem ist das jemals zuvor gelungen, nicht einmal Pixar. Niemand hat eine bessere Erfolgsbilanz", so Derrickson.

"Ich habe mit diesem Druck gelebt, aber ich habe das Ganze auch sehr sorgfältig durchdacht, bevor ich für den Job unterzeichnete", erklärt er. "Ich dachte mir, 'Ich werde diesen Job annehmen, ich werde die Verantwortung übernehmen und ich werde versuchen, den Film so anzugehen, wie ich damals Sinister angegangen bin."

Die Last fiel ihm wohl spätestens dann von den Schultern, als die ersten positiven Kritiken eintrudelten und der Film sich als Hit herausstellte.

Und es sieht nicht danach aus, als würden die nächsten drei kommenden Filme von James Gunn, Jon Watts und Taika Waititi irgendwie vom eingeschlagenen Erfolgskurs abkommen. Was meint ihr?

