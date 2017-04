0 0

Ein angeblicher Leak soll verraten haben, dass Warner Bros. und DC Films die Pläne für Man of Steel 2 und Shazam komplett verwerfen und Superman stattdessen gleich gegen Black Adam antreten lassen. Und den spielt bekanntlich Dwayne "The Rock" Johnson.

Von Shazam! gab es nun schon eine ganze Weile keine neuen Informationen mehr - nicht einmal von Dwayne "The Rock" Johnson, der sonst immer so redselig ist. Wenn ein aktuelles Gerücht auch nur einen Funken Wahrheit beinhaltet, könnte nun klar sein, warum.

Steht der Gegner fest?

Schon seit geraumer Zeit werkeln Warner Bros. und DC Films an einem Sequel zu Zack Snyders Man of Steel von 2013 herum. Zunächst wurde das eigentliche Sequel zugunsten des DC Extended Universe zu einer Art Justice League Light umgewandelt, während Batman in den Fokus des filmischen Universums rückte - zum Nachteil von Superman a.k.a. Kal-El a.k.a. Clark Kent. Dann fanden die Studios keinen Regisseur. Mitte März hieß es dann, Kick-Ass- und Kingsman-Regisseur Matthew Vaughn soll das Ruder übernehmen. Der Superhelden- wie Comicfilm-erprobte Brite hätte das Rüstzeug dazu.

Und auch inhaltlich könnte eine Richtung feststehen: Bislang war nicht klar, wie die Story von Man of Steel 2 ausfallen könnte. Das aktuelle Gerücht besagt allerdings, dass zumindest der Antagonist feststeht. So soll Superman gegen niemand Geringeres als Black Adam antreten. Wir erinnern uns: Ein Shazam!-Projekt war/ist ebenfalls in Entwicklung. Aber da Warner Bros. und DC Films nicht zufrieden waren mit den ersten Drehbuchfassungen, und sie zudem die Starpower von Johnson nicht verschwenden wollen, haben sie sich angeblich dazu entschieden, Black Adam gleich als Gegner Supermans einzusetzen, statt ihm vorerst nur einen Cameo-Auftritt in Man of Steel 2 zu geben. Das bedeutet gleichzeitig aber auch das Quasi-Aus für das eigenständige Shazam!-Projekt. Ob der eigentlich als Shazam / Billy Batson gecastete Alan Ritchson noch dabei ist, steht demnach auch nicht fest.

Aber Superman gegen Black Adam? Henry Cavill gegen Dwayne Johnson? Wer will das nicht sehen?