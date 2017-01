0 0

Lange hat man nichts mehr über Mad Max: The Wasteland gehört. Nun antwortete Tom Hardy auf die Frage nach dem Stand der Dinge und beruhigt: The Wasteland ist noch immer geplant.

Seit der langjährigen Tour-de-Force-Produktion Mad Max: Fury Road von Regisseur George Miller hat man nichts mehr vom Filmemacher gehört. Die letzten Status-Updates zu den eventuellen zwei Sequels, mindestens aber Mad Max: The Wasteland, stammen von 2015. Verständlich, denn der Regisseur wollte sich vorerst auf ein kleineres Projekt konzentrieren und sich nicht gleich wieder für Jahre in die Wüste Afrikas verziehen, immerhin ist der Gute schon 71 Jahre alt. Nun gibt es neue Informationen direkt von Mad Max-Darsteller Tom Hardy.

Sequels noch immer geplant

"Ja, soweit es mich betrifft, habe ich für drei von denen unterschrieben", bestätigt Hardy. "Es ist nur die Frage nach dem Wann. Ich bin mir nicht sicher, ob der Film The Wasteland heißen wird oder nicht, das weiß man nie. Diese Titel werden laufend geändert. Aber es gibt definitiv ein weiteres Mad-Max-Projekt in der Mache."

Er sei auch selbst gespannt darauf, tiefer in die Mythologie der Filmreihe einzutauchen. "Das Tolle an George Miller ist, dass er Sagas für Mad Max und für Imperator Furiosa verfasst hat. Es kommt also darauf an, auf welche er sich fokussieren will. Ich warte wirklich nur noch auf den Anruf, wo es heißt, 'Also gut, lasst uns rausgehen und noch ein paar mehr drehen.' Es ist da und ich warte nur darauf."

Was ist mit euch? Wartet ihr auch schon darauf?