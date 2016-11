3 0

Disney will wohl offenbar wirklich jeden einzelnen Zeichentrickfilm auf der Liste in Live-Action-Versionen verwandeln. Nun ist mit Marc Forster auch der passende Regisseur für die Live-Action-Verfilmung zu Christopher Robin gefunden.

Mit den Live-Action-Verfilmungen seiner Zeichentrick-Klassiker hat Disney offenbar einen Nerv getroffen: Der neueste Trailer zu Bill Condons Die Schöne und das Biest mit Emma Watson, Dan Stevens und Luke Evans in den Hauptrollen hat innerhalb der ersten 24 Stunden über 127 Millionen Aufrufe generiert und damit einen neuen Rekord aufgestellt.

Eine gute Bestätigung, da können die Verantwortlichen weiterhin Verfilmungen abnicken. So wie bei Christopher Robin, der Live-Action-Verfilmung von Winnie Puuh. Ein Regisseur ist nun ebenfalls gefunden. Marc Forster, Regisseur solch unterschiedlicher (und unterschiedlich erfolgreicher) Filme wie James Bond 007 - Ein Quantum Trost, World War Z und Monster's Ball wird den Film inszenieren. Forster ist auch eine perfekte Wahl, wenn man an seinen Film Wenn die Träume fliegen lernen denkt, in dem Johnny Depp als Sir James Matthew Barrie die Inspiration zu seinem Roman Peter Pan erhält.

Story

Christopher Robin wird sich auf die nunmehr erwachsene und titelgebende Figur konzentrieren. Den farbenprächtigen Träumen seiner Kindheit entwachsen, ist er nun ein Geschäftsmann, der die Arbeit seiner Familie vorzieht. Doch dann taucht Puuh wieder auf und benötigt Christopher Robins Hilfe, um seine Freunde wiederzufinden. Nun muss Robin sowohl seine Familie wie auch seine tierischen Freunde retten.