Will Smith macht wieder das, was ihn in den Hollywood-Olymp gehievt hat: Action. Und demnächst könnte er dabei auf seinen jüngeren Klon stoßen, der ihn unter der Erde sehen will - in Ang Lees Gemini Man.

Schon seit einigen Jahren ist es Will Smith nicht mehr gelungen, einen bleibenden Eindruck an den Kinokassen dieser Welt zu hinterlassen - als Hauptdarsteller versteht sich und wenn man das Ensemble-Spiel Suicide Squad außen vor lässt. Das will der Mime mit der Rückkehr in actionbetonte Rollen ändern: Im Dezember stellt Netflix den Fantasy-Thriller Bright zur Verfügung und im nächsten Jahr will Smith erneut als Detective Mike Lowrey in Bad Boys for Life um sich ballern.

Der böse Klon

Und offenbar befindet sich Smith auch im Gespräch um die Hauptrolle im Sci-Fi-Thriller Gemini Man. Darin geht es um einen alternden Auftragskiller, der sich zur Ruhe setzen will, es dann aber mit einem jungen Aspiranten zu tun, der ihn beseitigen will: seinem 25 Jahre jüngeren Klon.

Klingt irgendwie nach 40 Prozent Looper mit Bruce Willis und Joseph Gordon-Lewis und 60 Prozent Assassins - Die Killer von 1995 mit Sylvester Stallone und Antonio Banderas? Kein Wunder, das Drehbuch kursiert seit über 20 Jahren in Hollywood und ging schon durch die Hände von Regisseuren wie Tony Scott und Drehbuchautoren wie Brian Helgeland. Damals sollte Harrison Ford den alten Killer spielen, während Chris O'Donnell sein jüngeres Ich verkörpern sollte. Dieselbe Rollenverteilung sollten einst auch Clint Eastwood und Mel Gibson übernehmen.

Seit Oktober befinden sich die Rechte nun bei Skydance und das Studio sieht die Zeit und vor allem die Technologie mittlerweile reif genug, um diese Idee mit ein und denselben Darsteller zu verfilmen. Und der soll nach dem Willen der Produktionsfirma Will Smith sein, während Ang Lee für die Regie vorgesehen ist. Produziert wird der Film von Jerry Bruckheimer und Don Murphy.

Klingt das gut?