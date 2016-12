3 0

Comedian Will Ferrell wird in seinem nächsten Projekt in die Welt des E-Sports eintauchen - als Pro-Gamer.

Das Thema ist Will Ferrell nicht völlig fremd. Der Comedian, bekannt aus Filmen wie Anchorman, Die etwas anderen Cops, Der Knastcoach und Schräger als Fiktion, startete 2014 gemeinsam mit Donate Games und Cancer for College und Funny or Die die Aktion Will Ferrell's SuperMegaBlastMax Gamer Challenge, bei der er live über Twitch gegen ehrgeizige Gamer antrat. Und nun wird er sein dabei erworbenes Wissen in seinem nächsten Film anwenden - als abgehalfterter Pro-Gamer.

Ricky Bobby - König der Gamer

Produziert wird der noch unbetitelte Film von Legendary Pictures, Mosaic und Gary Sanchez Productions, der Produktionsfirma von Ferrell und Adam McKay. In dem Film wird Ferrell einen Pro-Gamer spielen, der trotz seines hohen Alters noch im Geschäft ist. Üblicherweise ist Mitte 20 bereits höchste Eisenbahn für einen Pro-Gamer, sich aufs "Altenteil" zu setzen. Dabei wird der Film verglichen mit Ricky Bobby - König der Rennfahrer.

Ebenfalls im Gespräch, im Film aufzutreten, sind die echten Profizocker von Evil Geniuses und Fnatic.

Was meint ihr? Kann das was werden? Oder geht der Film unter wie Pixels?