Disney-Fans, aufgepasst! Mit Die Schöne und das Biest erwartet euch nicht nur eine Live-Action-Verfilmung des Disney-Klassikers, ihr werdet auch Songtexte zu hören bekommen, die es damals nicht in den Zeichentrick geschafft haben.

Wer mit den Disney-Klassikern der Katzenberg-Ära 1984-1994 aufgewachsen ist, wird sich nicht nur an einige der schönsten und größten Zeichentrickfilme aller Zeiten erinnern, sondern sicherlich auch an nicht wenige Ohrwürmer. Kein Disney-Film ohne den dazugehörigen Lieblingssong für jeden Fan. Und wer sich bereits auf die Live-Action-Verfilmung mit Emma Watson gefreut hat, darf sich nun umso mehr freuen, denn Die Schöne und das Biest wird auch einige Songtexte beinhalten, die 1991 nicht verwendet wurden.

Gastons zweiter Versuch

Alan Menken, der gemeinsam mit dem 1991 verstorbenen Howard Ashman für viele Disney-Soundtracks (Arielle die Meerjungfrau, Die Schöne und das Biest, Aladdin) verantwortlich zeichnete, bestätigte, dass es unbenutzte Songtexte von Ashman gibt, die nun in der Live-Action-Verfilmung zu hören sein werden - im Song Gaston.

"In Gaston haben wir eine Fundgrube an Texten, die Howard Ashman geschrieben, und die wir nicht in den Film implementiert haben", so Menken. "In vieler Hinsicht waren sie etwas zu riskant - nicht riskant in sexueller Hinsicht, aber riskant in Bezug auf Empfindlichkeit... Als Bill Condon von diesen Songtexten erfuhr, sagte er, 'Oh mein Gott, können wir sie uns ansehen, es wäre wunderbar, dem Film etwas Frisches hinzuzufügen.' Also ja, ihr werdet bislang ungehörte Songtexte von Howard Ashman zu hören bekommen."

Luke Evans, der Gaston verkörpern wird, zeigt sich ebenfalls begeistert: "Die Leute bei Disney haben sich alles angesehen und sie waren in der Lage, Stunden um Stunden an Aufnahmen anzuhören, die nie verwendet wurden und tatsächlich kleine Perlen sind. Das Publikum, das die Songs sehr gut kennt, und ich denke, das werden die meisten sein, wird ein paar neue Zeilen zu hören bekommen, die wirklich etwas Besonderes darstellen."

Das klingt ganz danach, als dürften Fans vor dem Kinobesuch schon mal die Kehlen ölen, um kräftig mitzusingen. Großartige Nachrichten, was denkt ihr?

In Regisseur Bill Condons Verfilmung des Disney-Zeichentrick-Klassikers Die Schöne und das Biest von 1991 werden Emma Watson, Luke Evans, Ewan McGregor, Emma Thompson, Ian McKellen, Stanley Tucci, Kevin Kline, Dan Stevens und Josh Gad zu sehen sein.

Deutscher Kinostart von Die Schöne und das Biest ist der 30. März 2017.