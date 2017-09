3 0

Liam Neeson ist zurück im Actiongenre! Gemeinsam mit Regisseur Jaume Collet-Serra sorgt er für Nervenkitzel in The Commuter. Danach ist (fast) Schluss - und der Trailer zeigt auch ein wenig, warum.

Regisseur Jaume Collet-Serra muss ein Gespür für Liam Neeson haben, denn der Filmemacher hat es, wie auch immer, geschafft, Neeson erneut für einen Actionfilm zu erwärmen: The Commuter. Eigentlich wollte Liam Neeson ja keine Actionfilme mehr drehen, da sich der mittlerweile 65-Jährige für viel zu alt dafür hält. Das sagte er schon vor zwei Jahren nach Run All Night. "Sie schmeißen noch immer sehr viel Geld nach mir, damit ich sowas mache", ließ der Mime vor kurzem wissen. "Ich sage dann, 'Leute, ich bin verdammte 65 Jahre alt. Das Publikum wird irgendwann sagen: 'Kommt schon!''"

The Commuter, verkündete er, sei neben einem weiteren sein definitiv letzter Actionfilm. Bei dem anderen Film handelt es sich um Hard Powder, in dem Neeson als Schneeräumer die Mörder seines Sohnes zur Strecke bringen will.

In neun weiteren Actionfilmen hat Neeson nach seinem überraschungshit 96 Hours: Taken gespielt, vier davon gemeinsam mit Regisseur Collet-Serra. Einer steht noch aus, dann ist Ende im Schacht für den Inbegriff des Geriaction.

Synopsis

In diesem actiongeladenen Thriller ist Liam Neeson der Versicherungsverkäufer Michael der täglich zur Arbeit hin und nach Hause pendelt - eine Routine. Nachdem er von einer mysteriösen Fremden kontaktiert wird, ist Michael gezwungen, einen versteckten Passagier in seinem Zug zu entlarven, bevor dieser den letzten Halt erreicht. Im Wettlauf gegen die Zeit wird ihm klar, dass sich ein tödlicher Plan entfaltet und er in einer kriminellen Verschwörung gefangen ist. Eine, die zur tödlichen Falle für ihn und alle Passagiere werden kann.

Neben Liam Neeson und Vera Farmiga spielen noch Patrick Wilson, Killian Scott, Jonathan Banks, Sam Neill und Damson Idris mit.

The Commuter startet hierzulande am 11. Januar 2018 in den Kinos.