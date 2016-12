3 0

Justin Kellys Verfilmung der Lebensgeschichte des ehemaligen Homosexuellen und nun bekennenden Christen Michael Glatze zeigt sich erstmals im Trailer. Und der sieht stark aus.

Ein kontroverses Thema, das vor allen Dingen in Zeiten sozialer Netzwerke, in denen sich Social-Justice-Warrior sofort von alles und allem getriggert fühlen, ziemlich gefährlich sein kann. Kein Wunder also, dass Regisseur Justin Kellys I Am Michael nach der Sundance-Premiere 2015 in der Versenkung verschwand, weil sich kein Distributor fand.

James Francos beste Leistung

Denn das Thema ist nicht ohne, auch wenn der Film auf einer wahren Begebenheit basiert: James Franco spielt darin den Homosexuellen Michael Glatze, der seine sexuelle Ausrichtung verneint und eine Frau heiratet, nachdem er zu Gott gefunden hat. Besonders für seinen Freund ist dieser plötzliche Sinneswandel ein Schock, denn Glatze hatte sich zuvor mit dem Magazin Young Gay America an vorderster Front im Kampf für die Rechte der Homosexuellen gesetzt. Und nun behauptet er, Homosexualität sei schädlich und sündhaft?

Neben James Franco spielen Zachary Quinto, Emma Roberts, Daryl Hannah, Leven Rambin und Avan Jogia mit.

Der US-Kinostart ist der 27. Januar 2017.