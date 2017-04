3 0

Emilio Estevez wurde zwar ausgetauscht, aber ansonsten wähnt man sich hier in Loaded Weapon 2: Der Trailer zu The Hitman's Bodyguard macht Laune.

Ryan Reynolds hat dank seines Deadpool-Erfolgs einen guten Stand bei Filmfans. Dabei galt er zuvor jahrelang als Kassengift. Diesen Ruf kann er durch Filme wie Life festigen, aber auch durch Filme wie The Hitman's Bodyguard wieder zunichte machen. Der Trailer sieht ansprechend aus - für Fans. Aber was man ebenfalls erkennt: Reynolds und Samuel L. Jackson können sich ja nicht über die gesamte Laufzeit hinweg ständig nur beschimpfen. Dieses antiquierte Modell des Buddy-Movies könnte funktionieren - oder voll gegen die Wand fahren. Gut dass Reynolds Deadpool 2 in petto hat, Jackson dreht sowieso einen Film nach dem anderen.

Synopsis

Der weltbeste Bodyguard (Ryan Reynolds) erhält einen neuen Auftrag: Er muss einen Auftragskiller (Samuel L. Jackson) beschützen, der vor Gericht aussagen soll. Allerdings können sich die beiden von Anfang an nicht ausstehen. Es gilt, die Differenzen beizulegen, oder zumindest sinnvoll zu nutzen, um es lebend zum Gerichtstermin zu schaffen.

Neben Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson spielen in Regisseur Patrick Hughes' The Hitman's Bodyguard noch Salma Hayek, Elodie Yung, Gary Oldman, Kirsty Mitchell und Joaquim de Almeida mit.

US-Kinostart ist der 18. August 2017.