3 0

Shootingstar Iko Uwais meldet sich zurück im Trailer zu seinem neuen Film Headshot.

Wem klappte bei The Raid und The Raid 2 nicht die Kinnlade herunter ob der fantastisch wie brutal inszenierten Kampf- und Action-Choreographien? Über Nacht machten diese Filme Hauptdarsteller Iko Uwais und Regisseur Gareth Evans zu festen Größen im Actiongenre. Nun kehrt Uwais zurück auf die Leinwand mit Headshot der Regisseure Kimo Stamboel und Timo Tjahjanto a.k.a. The Mo Brothers, die mit Killers für Furore sorgten. Und darin tut er das, was er am besten kann: reihenweise Knochen brechen.

Synopsis

In Headshot geht es um einen mysteriösen jungen Mann, der nach einem Kopfschuss Monate im Koma lag und von Ailin, einer Medizinstudentin, gesundgepflegt wird. Nachdem feststeht, dass er seine Erinnerungen verloren hat und nicht mehr weiß, wer er ist, freunden sich die beiden an, ohne zu wissen, dass ihr friedliches Leben und ihre Freundschaft in großer Gefahr ist. Schon bald haben sie es mit einer gefährlichen Bande Krimineller unter einem charismatischen Unterweltboss zu tun. Jede Konfrontation bringt Ishmael, wie er genannt wird, ein Stück weit seine Erinnerungen zurück. Doch was dabei Stück für Stück ans Licht kommt, ist eine dunkle und tödliche Vergangenheit.

US-Kinostart ist der 3. März 2017. Wann der Film in Deutschland startet, steht noch nicht fest. Eine Blu-ray-Veröffentlichung dürfte aber sicher sein.