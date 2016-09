3 0

Fans, aufgepasst! Turbo Kid 2 ist offiziell bestätigt!

Mit No Tomorrow feat. Pawws hat das kanadische Electro- und Synth-Wave-Duo Le Matos ein musikalisches Prequel zum letztjährigen Überraschungshit Turbo Kid des Regie-Trios Anouk Whissell, François Simard und Yoann-Karl Whissell veröffentlicht. Le Matos steuerten auch bereits zum Film den Soundtrack bei.

No Tomorrow feat. Pawws erzählt die Vorgeschichte zu Apple und ihrem Begleiter, bevor sie auf Turbo Kid trifft.

Turbo Kid 2 ist gebongt!

Aber die beste Nachricht kommt erst noch: In einem Gespräch teilten die Regisseure von Turbo Kid mit, dass sie an Turbo Kid 2 arbeiten, der direkt an die Geschehnisse des ersten Films anknüpfen soll. Na wenn das mal keine genialen Nachrichten sind!?