Zu Regisseur Zhang Yimous chinesisch-amerikanischer Koproduktion The Great Wall ist ein neuer, rund neunminütiger Trailer erschienen.

Wenn ein Studio einen neunminütigen Trailer zu einem kommenden Film veröffentlicht, der erklären soll, wer die Protagonisten sind und gegen was sie antreten, dann muss man sich fragen, wieviel Vertrauen das Studio seinem Film entgegenbringt. Da allerdings bekannt ist, dass Universal Pictures Regisseur Zhang Yimous freie Adaption von Franz Kafkas Kurzgeschichte Beim Bau der Chinesischen Mauer zu den drei Risikofilmen im Portfolio zählte, dürfte klar sein, dass man mit diesem Trailer versucht, das Interesse für den Film zu wecken - Matt Damon allein zieht wohl nicht.

Spektakuläre Szenen

Der Trailer zeigt alle wichtigen Figuren des Films und erklärt ihre Stärken und ihre Waffen, fast so wie in einem Rollenspiel eben. Das gibt uns die Gelegenheit, einige der wirklich grandiosen Kampfszenen zu betrachten. Selbst wenn man also nichts versteht, kann man sich von der visuellen Brillianz Zhang Yimous berauschen lassen. Am spektakulärsten sind die blau gekleideten weiblichen Soldaten, die sich mit Speeren bewaffnet und in wilder Wagemut in die Monstermassen regelrecht stürzen.

Neben Matt Damon, Willem Dafoe und Pedro Pascal spielen auch viele asiatische Superstars wie Andy Lau, Tian Jing, Eddie Peng, Lu Han und Kenny Lin mit.

Deutscher Kinostart ist der 23. Februar 2017.

Die englischen Untertitel braucht ihr übrigens gar nicht erst zu aktivieren, die sind schlimmer als bei Babelfish.