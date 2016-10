3 0

Nach The Visit kehrt M. Night Shyamalan erneut in das Horrorgenre zurück mit Split, einem Film, der multiple Persönlichkeiten auf die nächste Stufe der Angst hievt.

Wenn Regisseur M. Night Shyamalan versucht, mystische Stories zu kreieren, verrennt er sich in alten Formeln und versucht auf Teufel komm raus ein Ende zu finden, das überraschen soll. Doch mit Devil und vor allem mit The Visit fand er seine eigene Nische - die des Horrorfilms. Und diesem Genre gehört auch sein neuester Film Split an. Und wie der Trailer schon zeigt, wird das ein wunderbares Katz- und Maus-Spiel zwischen einem gut aufgelegten James McAvoy und einer grandiosen Anya Taylor-Joy, die bereits im Horrorfilm The Witch auf sich aufmerksam machen konnte.

Story

Das Leben von drei Mädchen wird zum grauenvollen Alptraum, als sie von einem unheimlichen Mann brutal gekidnappt und verschleppt werden. Der Entführer entpuppt sich als gefährlicher Psychotiker mit multipler Persönlichkeitsstörung. 23 verschiedene Wesen lauern im Innern des Wahnsinnigen, bestimmen wechselweise sein Verhalten und sorgen mit Psychoterror für blankes Entsetzen unter den geschockten Teenagern. Während die hilflosen Mädchen verzweifelt nach einer Möglichkeit zur Flucht aus ihrem düsteren Verlies suchen, ringt der schaurige Besessene mit seinen inneren Dämonen - bis eine Grauen erregende Inkarnation des Bösen vollständig Besitz von ihm ergreift, die sich "die Bestie" nennt.

Neben James McAvoy spielen in Regisseur Shyamalans Horrorthriller auch Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson, Maria Breyman, Betty Buckley, Kim Director und Brad William Henke mit.

In den deutschen Kinos startet Split am 26. Januar 2017.