Nach den ersten Bildern wartete das Kinopublikum bereits ungeduldig auf den ersten Trailer zu Regisseur Luc Bessons Sci-Fi-Comicverfilmung Valerian - Die Stadt der tausend Planeten mit Dane DeHaan und Cara Delevingne in den Hauptrollen. Und nun ist er da!

20 Jahre nach Das fünfte Element kehrt Regisseur Luc Besson wieder mit einem Sci-Fi-Stoff auf die Leinwand zurück. Und der erste Teaser-Trailer zu seiner Verfilmung von Valérian and Laureline, dem französischen Kultcomic von Jean-Claude Mézières (Illustrator) und Pierre Christin (Texte), sieht wirklich vielversprechend aus.

Story

Valerian (Dane DeHaan) und Laureline (Cara Delevingne) sind Spezialagenten der Regierung und mit der Aufrechterhaltung der Ordnung im gesamten Universum beauftragt. Während der verwegene Frauenheld Valerian es auf mehr als nur eine berufliche Beziehung mit seiner schönen Partnerin abgesehen hat, zeigt ihm die selbstbewusste Laureline jedoch die kalte Schulter. Auf Anordnung ihres Kommandanten (Clive Owen) begeben sich Valerian und Laureline auf eine Sondermission in die atemberaubende, intergalaktische Stadt Alpha: einer Mega-Metropole, die Tausende verschiedener Spezies aus den entlegensten Winkeln des Universums beheimatet. Die siebzehn Millionen Einwohner von Alpha haben sich über die Zeiten einander angenähert und ihre Talente, Technologien und Ressourcen zum Vorteil aller vereint. Doch nicht jeder auf Alpha verfolgt dieselben Ziele – tatsächlich sind im Verborgenen Kräfte am Werk, die alle Bewohner der Galaxie in große Gefahr stürzen könnten.

Neben Dane DeHaan und Cara Delevingne spielen in Regisseur Bessons neuer Sci-Fi-Comicverfilmung noch Ethan Hawke, Clive Owen, John Goodman, Rutger Hauer, Rihanna, Kris Wu und Mathieu Kassovitz mit.

Deutscher Kinostart von Valerian - Die Stadt der tausend Planeten ist der 20. Juli 2017.