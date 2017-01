3 0

Zu The Founder, dem Film über McDonalds ist ein neuer Trailer erschienen.

Mit The Founder bringen Bob und Harvey Weinstein ihren Oscaranwärter The Founder ins Rennen um den begehrten Academy Award. Bei uns startet der Film zwar erst im April dieses Jahres, aber der Trailer zeigt schon mal ein ganz gutes Bild von Hauptdarsteller Michael Keatons Glanzleistung, die ihn, sollte er nominiert werden, in eine gute Position für den Oscar bringen könnte.

Wie aus einer Idee ein globales Franchise wurde

In The Founder dreht sich die Handlung um die "wahre" Geschichte von Geschäftsmann Ray Kroc (Michael Keaton) aus Illinois, der so fasziniert und überzeugt ist von der genialen neuen Methode der Brüder Mac und Dick McDonald, dass er ihnen vorschlägt, weitere Restaurants zu eröffnen. Schnell entwickelt sich daraus ein erfolgreiches Franchise, das Kroc noch weiter expandiert, nachdem er die Brüder aus ihrer eigenen Kette bootet.

Die Regie bei The Founder führte John Lee Hancock (The Blind Side - die große Chance), während das Drehbuch von Robert D Siegel (The Wrestler) stammt. Neben Michael Keaton als skrupelloser Ray Kroc spielen noch Nick Offerman, John Carroll Lynch, Linda Cardellini, Laura Dern und Patrick Wilson in weiteren Rollen mit.

Witzigerweise stammen alle Kritikerzitate im Trailer von Justin Chang, Los Angeles Times. Na wenn das mal keine Empfehlung ist. Qick and dirty.

Deutscher Kinostart ist der 20. April 2017.