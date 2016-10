3 0

Im ersten Trailer gab es noch nicht viel von der Gefahr zu sehen, der sich Matt Damon gemeinsam mit seinen Mitstreitern stellen muss. Das ändert sich mit dem neuen Trailer zu Regisseur Zhang Yimous The Great Wall.

Regisseur Zhang Yimous Adaption von Franz Kafkas Kurzgeschichte Beim Bau der Chinesischen Mauer wird es nicht leicht haben an den internationalen Kinokassen, da hilft auch Matt Damon nichts. Tatsächlich hat der internationale Distributor Universal Pictures den teuersten Film Chinas zu seinen drei Risiko-Projekten gezählt, die es bei der Partnerschaft mit Legendary Entertainment mit ins Portfolio aufnehmen musste. In China und vielleicht auch in den angrenzenden asiatischen Filmen dürfte The Great Wall allerdings ein sicherer Hit werden.

Die dunkle Gefahr

Der neue Trailer zeigt auch, dass der geneigte Fan erhält, was er von Regisseur Zhang Yimou erwartet: herrliche Kostüme, grandioses Swordplay und epische Schlachten, eingebettet in eine mystische Geschichte mit reichlich westlicher und asiatischer Starpower in Form von Matt Damon, Willem Dafoe, Pedro Pascal, Andy Lau, Tian Jing, Eddie Peng, Lu Han und Kenny Lin.

Deutscher Kinostart ist der 23. Februar 2017.