In einem Interview verriet Mel Gibson, dass er noch über eine Stunde an ungesehenem Material zu seinem Epos' Braveheart gelagert habe.

1995 war Mel Gibson ein Megastar par excellence. Und auf der Höhe seiner Karriere brachte er mit Braveheart seine zweite Regiearbeit nach Der Mann ohne Gesicht in die Kinos (bei uns startete der Historienschinken am 5. Oktober des Jahres). Der Film über den schottischen Freiheitskämpfer William Wallace wurde ein einziger Siegeszug mit weltweit über 210 Millionen Dollar an Einnahmen und insgesamt fünf Auszeichnungen bei der 68. Oscar-Verleihung in den Kategorien Bestes Make-Up, Beste Kamera, Bester Tonschnitt, Beste Regie und Bester Film.

Eine knapp vierstündige Fassung? Bitte, bitte!

Bereits die erhältliche Kinofassung verlangt mit 178 Minuten Laufzeit ordentlich Sitzfleisch. Doch im Rahmen eines Gesprächs zu seiner neuen Regiearbeit Hacksaw Ridge enthüllte Mel Gibson, dass seine ursprüngliche Fassung eine Laufzeit von 225 Minuten besaß - insgesamt, so Gibson, habe er noch rund eine Stunde an ungesehenem Material. Und die wolle er auch nicht unbedingt unter Verschluss halten. Sollte ihm jemand tatsächlich das Geld für eine Extended Edition geben, wäre er nur allzu gern bereit, einen solchen zu produzieren.

"Die Leute sagen, 'Wooh, das ist eine große Sache!' Keine Ahnung. Wenn jemand, Fox oder Paramount, das finanzieren will, dann suche ich das zusammen. Und dann holen wir Steven Rosenblum, der ist ein großartiger Cutter. Ich hab ein paar Mal mit ihm gearbeitet, ich denke, er hätte Lust darauf", so Gibson.

Was meint ihr? Würde euch so ein Extended Cut interessieren?