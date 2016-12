3 0

Noch immer besteht die Kritik, Matt Damons Rolle in Regisseur Zhang Yimous The Great Wall sei Whitewashing in Reinform. Besonders, wenn man sich die Kommentare auf Youtube ansieht. Nun verteidigte Damon erneut seine Besetzung.

Whitewashing ist neben der Ungleichheit zwischen männlichen und weiblichen Schauspielern sicherlich einer der kontroversesten Themen im heutigen Hollywood. Filmen wie Gods of Egypt, Ghost in the Shell und auch The Great Wall wird vorgeworfen, vermeintlich für Asiaten konzipierte Rollen mit weißen Darstellern zu besetzen. Bei dem ein oder anderen Film mag dieser Vorwurf zutreffen, so etwa beim Blackjack-Film 21, aber das trifft nicht auf alle Filme zu. Matt Damon verteidigte nun seine Rolle in Zhang Yimous epischem Monsterfilm The Great Wall.

Matt Damon nimmt die Kritik ernst

In The Great Wall verteidigt eine extra dafür ausgebildete Armee an chinesischen Soldaten die Grenzen Chinas vor blutrünstigen Monstern. Mitten im Gefecht - und dem Trailer nach zu urteilen der Heiland - Matt Damon. Dennoch könne hier von Whitewashing nicht die Rede sein, wie Damon sagt.

"Diese ganze Sache mit Whitewashing nehme ich sehr ernst", so Damon, "die Leute werden sehen, dass es sich hierbei um einen Monsterfilm handelt und sich das Ganze in einem Fantasy-Setting befindet, und dass ich keinem chinesischen Schauspieler seine Rolle weggeschnappt habe, der Film wurde für mich in keinster Weise verändert."

Sobald sie den Film als das sähen, was er ist - ein Genrefilm - würde das Thema Whitewashing sofort vom Tisch sein, so Damon.

Neben Matt Damon, Willem Dafoe und Pedro Pascal spielen auch viele asiatische Superstars wie Andy Lau, Tian Jing, Eddie Peng, Lu Han und Kenny Lin mit.

Deutscher Kinostart ist der 23. Februar 2017.