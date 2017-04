3 0

Regisseur M. Night Shyamalan hat sowohl ein Sequel zu Split als auch zu Unbreakable - Unzerbrechlich angekündigt: in Form eines Filmes mit dem Titel Glass.

ACHTUNG: SPOILERGEFAHR! Das Folgende enthält teilweise storyrelevante Details bezüglich Split und Unbreakable. Wer die Filme noch nicht gesehen hat, sollte weder hier noch sonstwo im Internet darüber lesen.

David Dunn, Elijah Price a.k.a. Mr Glass, Kevin Wendell Crumb, Patricia, Dennis, Hedwig, Barry, Jade, Orwell, Das Biest und Heinrich. Teilweise gewöhnliche Namen, für manche vielleicht nichtssagend. Aber Fans werden die Namen erkennen wie jene von Comic-Charakteren: Es sind die Namen der wichtigsten Figuren aus Regisseur M. Night Shyamalans Unbreakable und Split. Und wer Split, Shyamalans furioses Comeback, gesehen hat, weiß, dass der Film im selben Universum spielt wie Unbreakable. Das wurde spätestens dann klar, als Bruce Willis als David Dunn einen Cameo-Auftritt gegen Ende von Split hinlegte. Wenn man nicht bereits im Vorfeld die ikonische Musik von James Newton Howard erkannte.

Sequel in der Mache

Das ließ Fans natürlich hoffen. Hoffen auf ein Sequel zu Split und hoffen auf ein Sequel zu Unbreakable - Unzerbrechlich, Shyamalans wohl meist unterschätztem Film, der in all den Jahren zu einer Perle reifte - ganz im Gegensatz zu The Sixth Sense, der genau einmal funktioniert.

"Okay. Hier ist es. Ich habe das neue Drehbuch fertiggestellt"

"Mein neuer Film ist das Sequel zu Unbreakable UND Split. Es war immer mein Traum, beide Filme in diesem dritten Film aufeinandertreffen zu lassen."

"Und der Film heißt Glass..."

Glass, so heißt natürlich Samuel L. Jacksons Charakter, David Dunns Nemesis, über den es gegen Ende von Unbreakable - Unzerbrechlich hieß, er sei eingewiesen worden. Aber einen genialen Kopf wie Mr. Glass hält sowas selbstverständlich nicht auf. Eine Synopsis hat Universal Pictures ebenfalls bereits veröffentlicht:

Synopsis

M. Night Shyamalan bringt die Handlungsstränge zweier seiner herausragenden Filme zusammen: Unbreakable - Unzerbrechlich von 2000 und Split aus dem vergangenen Jahr. Und er kombiniert daraus einen komplett neuen Comic-Thriller: Glass. Aus Unbreakable - Unzerbrechlich kehrt Bruce Willis als David Dunn sowie Samuel L. Jackson als Elijah Price, besser bekannt unter seinem Pseudonym Mr. Glass, zurück. Aus Split kommen James McAvoy in seiner Rolle als Kevin Wendell Crumb mitsamt all seiner multiplen Persönlichkeiten und Anya Taylor-Joy als Casey Cooke, die einzige Überlebende der Begegnung mit dem Biest, zurück.

Nach den Geschehnissen aus Split verfolgt Dunn Crumbs übermenschliche Form des Biestes, was in eine Reihe an Aufeinandertreffen resultiert, die immer mehr eskalieren. Und dann ist da noch die schattenhafte Präsenz von Price, der die Fäden in den Händen hält und Geheimnisse kennt, die von äußerster Bedeutung für beide sind.

Neben Bruce Willis, Samuel L. Jackson und James McAvoy wird auch Anya Taylor-Joy wieder mit von der Partie sein in Glass.

Voraussichtlicher US-Kinostart ist der 18. Januar 2019.