Wenn einer weiß, wie das Superhelden-Subgenre funktioniert, dann Joss Whedon. Und was sagt er zum aktuellen Stand zwischen Marvel Studios und Warner Bros / DC Films?

Nach Marvel's The Avengers: Age of Ultron zog sich Regisseur Joss Whedon, bis dato kreative Führung der Marvel Phase eins und zwei, vom Superhelden-Genre zurück und nahm sich eine Auszeit. Schlechte Kritiken und interne Konflikte innerhalb Marvels hatten ihn offenbar ausgelaugt. Filmprojekte hat er zwar derzeit noch immer keine, wenn er auch an einem Drehbuch schreibt, aber das hindert ihn ja nicht daran, den derzeitigen Stand bei den Superheldenstreifen und vor allem beim Thema Marvel vs. DC zu kommentieren.

Alle haben ihren eigenen Stil

"Ich habe Suicide Squad nicht gesehen, aber ich habe Batman v Superman: Dawn of Justice gesehen", so Whedon auf Anfrage. "Alle haben ihre eigenen Methoden. Ich denke, Marvels Erfolg ist konsequenter. DC ist dafür cinematischer - ihre Sachen sehen atemberaubend aus, aber ich glaube, Marvel Studios' Präsident Kevin Feige ist ein wirklich guter Geschichtenerzähler. Er setzt viel auf Kohärenz, und ich habe das Gefühl, dass Stil bei Marvel niemals über Substanz gewinnt, etwas Stil kommt immer durch. Ant-Man hatte etwas davon, Doctor Strange wird wahrscheinlich ziemlich funky und sie machen coole Sachen bei Marel TV. Die Marvel/Netflix-Kooperation funktioniert sehr gut. DCs Entscheidung, ihre TV-Serien mit anderen Darstellern als auf der Leinwand zu besetzen ist aber auch interessant."

Einen Film von DC, den er sich aber ganz sicher anschauen wird, ist Patty Jenkins' Wonder Woman, auch wenn er frei zugibt, dass er ganz sicher enttäuscht sein werde, immerhin wollte er schon immer selbst Wonder Woman auf die Leinwand bringen.

"Ich will, dass er gut wird, der Trailer war wundervoll. Ich werde aber wahrscheinlich enttäuscht, weil ich mir dann denke, 'Wow, meine Version...'", ist sich Whedon sicher.

Whedon will einen Star Wars-Film inszenieren

Auf die Anfrage, was ihn denn als Nächstes reizen würde, nennt der ausgewiesene Nerd das Star Wars-Universum. "Will ich einen James Bond-Film inszenieren? Ja. Anne Hathaway will wieder Catwoman sein? Sicher, ich bin dabei. Will ich einen Star Wars-Film drehen? Ja. Ich dachte zunächst, 'Ich will keinen Star Wars-Film inszenieren. Warum zum Teufel sollte ich das wollen?' Aber dann habe ich den Trailer zu Rogue One - A Star Wars Story vor einer Weile gesehen und dachte mir, 'Ich will sowas machen.' Einen solchen Star Wars-Film drehen, der nicht ins große Ganze passen muss."