3 0

Zu Ben Afflecks Live By Night hat Warner Bros. einen neuen finalen Trailer veröffentlicht.

Ben Affleck hat ein Händchen für Gangsterfilme, das bewies er bereits mit seiner Regiearbeit The Town - Stadt ohne Gnade. Mit Live By Night verlegt er das Szenario in die Roaring Twenties und zeigt uns mit dem Film die Kehrseite der Medaille - den amerikanischen Albtraum.

Story

Der Film ist in den wilden 20er Jahren angesiedelt, wo selbst die Prohibition das ungehinderte Fließen des Alkohols in Unterwelt-Kneipen der Gangsterwelt nicht stoppen kann. Die Möglichkeit, Macht und Geld zu erlangen steht jedem offen, der die nötige Ambition und die Nerven dazu hat. Und Joe Coughlin, der Sohn des Bostoner Polizeichefs hat sich schon lange von den Fesseln seiner strengen Erziehung befreit, um als Gesetzloser zu leben. Aber selbst unter Kriminellen gibt es Regeln, und Joe bricht eine der wichtigsten davon: er nimmt einem mächtigen Gangsterboss sein Geld und seine Braut. Die wilde Affäre endet in einer Tragödie und schickt Joe auf einen Pfad der Rache, der Romanze und des Betrugs, der ihn aus Boston hinein in Tampas rumgetränkte Unterwelt treibt.

Live By Night startet hierzulande am 19. Januar 2017 in den Kinos.