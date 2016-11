3 0

Starship Troopers erhält ein Reboot. Und Paul Verhoeven ist zwar not amused, aber findet es passend zur kommenden Präsidentschaft von Donald Trump.

Ein Reboot der 1997er Kult-Sci-Fi-Satire Starship Troopers von Regisseur Paul Verhoeven? Blasphemie polterten Fans sofort los. Doch auf einer Sondervorführung des Films in Anwesenheit von Verhoeven erklärte er, wieso der Film gut in die Ära Trump passen werde - und wieso er dennoch nichts vom Reboot hält.

"Sich wieder mehr am Roman zu orientieren, passt zur Trump-Präsidentschaft"

Verhoeven gehört sicherlich zu den Regisseuren, deren Filme überdurchschnittlich oft einem Reboot oder Remake unterzogen werden. Sowohl Total Recall als auch Robocop floppten allerdings in der Neuauflage. Für Verhoeven ist klar: es mangelte den Remakes an Esprit. "Die Studios wollen einfach weder Ironie, Sarkasmus noch Satire", erklärt der niederländische Filmemacher.

Bei seiner Verfilmung von Robert A. Heinlein Roman distanzierte sich Verhoeven bewusst vom militaristischen, faschistischen Ton Heinleins. "Unsere Philosophie unterschied sich bewusst von Heinleins Buch", so Verhoeven. "Wir wollten eine zweiseitige Geschichte machen: Eine wirklich wunderbare Abenteuergeschichte über diese jungen Männer und Frauen, die kämpfen, aber auch eine, um zu zeigen, dass sich diese Menschen tief in ihren Herzen, und ohne es bewusst wahrzunehmen, auf dem Weg zum Faschismus befanden."

Das kriegten sie am Ende auch hin, aber auch nur, weil sich Sony Pictures laufend am verändern war. "Bei Sony wechselte die Führung alle drei, vier Monate. Niemand schaute sich das Material an, weil sie dafür keine Zeit hatten, einfach weil sie alle drei, vier Monate gefeuert wurden. Also kamen wir damit davon ohne dass es jemand sah."

Verhoeven distanzierte sich also bewusst von Heinleins Roman, um dem Ganzen einen satirischen Unterton zu verleihen, während sich das Team rund um Produzent Neal H. Moritz beim Reboot wieder mehr am Roman orientieren will. Für Verhoeven keine gute Idee, aber eine, die zur Ära Trump passen dürfte: "Wir haben wirklich, wirklich versucht, uns vom Roman zu distanzieren, weil wir das Gefühl hatten, dass er faschistisch und militaristisch ist. Sich nun wieder am Roman zu orientieren passt aber sehr gut zur Trump-Präsidentschaft."

Hätte sich Starship Troopers seinerzeit nicht von der Vorlage distanziert und Verhoeven seine typischen Satire-Elemente hinzugefügt, der Film wäre heute wahrscheinlich vergessen.

Was meint ihr dazu? Ist der Weg, den das Reboot beschreitet, der richtige?