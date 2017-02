3 0

Etwas kommt bei Nacht - und es ist nichts Gutes im ersten Trailer zu Regisseur Trey Edward Shults vielversprechendem Horrorfilm It Comes at Night.

Gute Horrorfilme zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Schrecken, den sie in sich bergen, nicht gleich offenbaren. Und vor allem zeigen sie das Böse nicht gleich in aller Pracht. Denn, und das beweisen Filme wie Darkness und The Witch, der Horror findet im Kopf statt. Und in dieselbe Kerbe schlägt offenbar auch Regisseur Trey Edward Shults It Comes at Night. Zumindest deuten Poster und Trailer darauf hin.

Synopsis

Ein Familienvater hat sich und seine Liebsten in die vermeintliche Sicherheit einer abgeschotteten Hütte vor einer Bedrohung gebracht, die die Welt in Angst und Schrecken versetzt. Doch dann taucht eine weitere Familie auf, die Schutz sucht. Trotz aller Bemühungen kriecht die Furcht langsam aber sicher in ihre Knochen und sorgt das Ungewisse für Misstrauen untereinander und weckt etwas Verborgenes und Monströses im Familienvater, der erkennen muss, dass der Schutz seiner Familie seine Seele kostet.

Neben Joel Edgerton spielen noch Riley Keough, Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Kelvin Harrison Jr. und Griffin Robert Faulkner mit.

US-Kinostart von It Comes at Night ist der 25. August 2017.