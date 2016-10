3 0

Zwischen all seinen Performance-Art-Darbietungen ist Shia LaBeouf ausnahmsweise auch mal wieder in einem Film zu sehen. Und zu Man Down gibt es nun den ersten Teaser-Trailer.

Fast könnte man vergessen, dass Shia LaBeouf auch ein Schauspieler ist. Kein Wunder bei all den verrückten Aktionen, die er gemeinsam mit Luke Turner und Nastja Säde Rönkkö, kurz Rönkkö & Turner, in unregelmäßigen Abständen startet. Doch eigentlich ist LaBeouf ein sogar herausragender Darsteller, wenn man mal von den ganzen Mainstream-Blockbustern wie den Transformers-Streifen absieht. Wer eine gute Darbietung von ihm sehen will, muss sich nur Lang Leben Charlie Countryman, Lawless - Die Gesetzlosen oder American Honey ansehen. Und auch in Regisseur Dito Montiels Man Down soll er großartig spielen.

Story

In Man Down versucht ein verzweifelter Vater und Ex-Marine (Shia LaBeouf) gemeinsam mit einem Freund (Jai Courtney) in den post-apokalyptischen USA seine verschwundene Frau (Kate Mara) und seinen Sohn zu finden. Hilfe versprechen sie sich vom Überlebenden Charles (Clifton Collins Jr.), der Informationen zu ihrem Verbleib besitzt.

In den USA startet der Film am 2. Dezember 2016 in den Kinos. Ein deutscher Starttermin steht noch aus. Wird aber womöglich direkt auf Blu-ray / DVD und über Netflix oder Amazon Video erscheinen.