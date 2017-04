3 0

Zu Regisseurin Kathryn Bigelows Drama über die Rassenunruhen von Detroit 1967 ist ein erster beeindruckender Trailer erschienen.

Der 23. Juli 1967 gilt als der Beginn der Detroiter Rassenunruhen, die fünf Tage andauerten und 43 Todesopfer forderten. 1189 wurden verletzt und mehr als 7000 verhaftet. Bis heute gilt der 1967 Detroit Riot als eine der größten Unruhen in der Geschichte der USA. Als Auslöser gilt eine Polzeirazzia in einer Bar ohne Ausschankgenehmigung in der 12th Street. Und genau diesen Vorfall hat Regisseurin Kathryn Bigelow nun mit Detroit verfilmt. Und wie es sich für eine oscarprämierte Filmemacherin gehört, sieht der erste Trailer unheimlich intensiv aus. Das dürfte ein interessanter wie eindringlicher Film werden.

Für den Cast konnte Bigelow eine illustre Besetzung bestehend aus John Boyega, John Krasinski, Kaitly Dever, Anthony Mackie, Jack Reynor, Will Poulter, Jeremy Strong und Malcom David Kelley gewinnen. Für das Drehbuch zeichnet sich Mark Boal verantwortlich.

US-Kinostart von Detroit ist der 4. August 2017, rund 50 Jahre nach den Rassenunruhen von Detroit. Ein deutscher Termin steht noch aus.