Es sind gute Zeiten für Horrorfans. Und hier ist der Trailer zu einer weiteren Perle des düsteren Films: From a House on Willow Street.

Die Tochter eines reichen Mannes zu entführen bietet normalerweise Stoff für einen Thriller. In diesem Horrorfilm von Alastair Orr ist das Entführungsszenario allerdings nur der Start zu einem blutigen Kettenereignis, bei dem sich die Beteiligten am Ende wünschen, sie wären bereits tot.

Auf Horror-Festivals konnte From a House on Willow Street bereits mit seinen Make-Up-Effects punkten. In Regisseur Alaistar Orrs Horrorfilm spielen neben Carlyn Burchell und Gustav Gerdener auch Zino Ventura und Steven John Ward mit. Ein deutscher Kino- oder Blu-ray-Start steht zwar noch nicht fest, auf Blu-ray dürfte der Film aber sicher erscheinen.