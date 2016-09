3 0

Disneys Vorhaben, ihre wichtigsten Zeichentrick-Klassiker als Live-Action-Varianten neu aufzulegen erhält Zuwachs: Gemeinsam mit Regisseur Jon Favreau soll auch Der König der Löwen verfilmt werden.

Wer kennt Disneys Der König der Löwen nicht? 1994 in den Kinos gestartet, entwickelte sich der Film der Regisseure Roger Allers und Rob Minkoff zum kommerziell erfolgreichsten Zeichentrickfilm aller Zeiten mit knapp unter einer Milliarde Dollar an weltweiten Einnahmen. Neben zwei Oscars, für die beste Filmmusik von Hans Zimmer und den besten Song Can You Feel The Love Tonight von Elton John, gab es auch zwei Golden Globes. Des Weiteren gab es neben zwei Direct to Video-Fortsetzungen und einem Musical noch zahlreiche Videospielumsetzungen und massig Merchandise - eine Goldgrube.

Wird die Live-Action-Verfilmung die Schallmauer durchbrechen?

Während die Live-Action-Verfilmungen zu Cinderella, Das Dschungelbuch und Eliott, der Drache bereits in den Kinos gelaufen sind und Die Schöne und das Biest mit Emma Watson am 30. März 2017 in den Kinos starten wird, plant Disney bereits die nächste Verfilmung. Dieses Mal ist es Der König der Löwen. Und genau diese Verfilmung dürfte noch etwas komplizierter werden, denn im Gegensatz dazu hatten die anderen Verfilmungen noch Menschen in gewissen Rollen. In König der Löwen dagegen wird es nur Tiere geben. Und wer könnte das besser umsetzen als Regisseur Jon Favreau, der bereits Das Dschungelbuch verantwortete? Immerhin gab es da größtenteils mit Mogli nur einen Menschen zu sehen. Hinzu kommt, der Film spielte weltweit rund 965 Millionen Dollar ein.

Und mal ehrlich, wer will nicht die tollen Songs noch einmal hören und die wunderbaren Momente noch einmal erleben? Und das am besten mit frischem Anstrich.

Was meint ihr? Kann das was werden?